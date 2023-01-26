Российские военные ликвидировали американскую гаубицу Paladin в ДНР

Южная группировка войск России на донецком направлении уничтожила за последние сутки свыше 40 военнослужащих противника и восемь единиц техники, в том числе, американские гаубицу М109 Paladin и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщили сегодня, 26 января, в Минобороны РФ.

"... Возле населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военных… самоходная артиллерийская установка производства США М109 "Paladin", две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б"...", - уточнили в ведомстве.

Также сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали две РЛС американского производства на Херсонском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.