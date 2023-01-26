Российские военные ликвидировали две РЛС американского производства на Херсонском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные ликвидировали на херсонском направлении четыре украинские гаубицы и две радиолокационные станции производства Соединенных Штатов, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы ликвидированы три гаубицы Д-20… а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", - уточнили в оборонном ведомстве.

Также сегодня стало известно. что российские военные занимают новые позиции на подступах к Угледару, взяли под контроль трассу, которая ведет в город из села Покровское, об этом сообщил сегодня, 26 января, советник врио главы ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.