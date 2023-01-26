Российские военные ведут наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Российские войска продолжили наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские Вооруженные силы продолжили наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации на Украине, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ в четверг, 26 января 2023 года.

В ведомстве добавили, что противнику нанесено огневое поражение в Донецкой Народной Республике районе Угледара, а в Запорожской области – рядом с Павловкой и Левадным.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, и два пикапа", - уточнили в министерстве.

Военные также уничтожили два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они располагались неподалеку от Угледара, Канцеровки и Червоного.

Напомним, в четверг стало известно, что российские военные вошли Угледар, на окраине города развернулись бои. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации региона Владимир Рогов выразил мнение, что ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления на Мелитополь и Бердянск Запорожской области в марте-апреле этого года. По его мнению, планы по контрнаступлению будут зависеть от того, где к этому времени будет линия соприкосновения и насколько далеко российские войска смогут пройти вперед и закрепить свои успехи.