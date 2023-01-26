СК России выявил новые убийства мирных жителей Донбасса боевиками «Азова»* Фото: EAST NEWS

Сотрудники Следственного комитета России выявили новые факты убийств мирных жителей Донбасса боевиками националистического батальона «Азов»*. О них было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину в ходе гое поездки в Луганск.

«Продолжается работа с националистами полка «Азов»*, в ходе которой выявлены новые факты жестокого обращения с гражданским населением. Так, в апреле 2022 года в Мариуполе в ответ на просьбу раненой пожилой женщины об оказании помощи военнослужащий «Азов»* с позывным «Админ» произвел три выстрела ей в голову», – сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в СК России, стрелявшим оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится следственные и оперативные мероприятия. Кроме того, отмечается в сообщении, следователи устанавливают размер ущерба на территориях, занятых российскими войсками, в том числе в Соледаре, пригороде Артемовска и на прилегающих к ним поселков. В ведомстве заявили, что следователи установили уже 200 украинских военнослужащих, которые являются свидетелями пребывания иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины.

Напомним, весной прошлого года СК РФ установил причастных к пыткам военнопленных на Украине, ими оказались командиры «Азова»*

Как писал сайт KP.RU, в телефонах военнопленных с «Азостали» были обнаружены кадры убийств российских военнослужащих.

*Запрещенная в России террористическая организация