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НовостиПолитика26 января 2023 11:12

Глава МИД Франции Колонна прибыла в Одессу

Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу, чтобы выразить поддержку суверенитета Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу, чтобы выразить поддержку суверенитета Украины

Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу, чтобы выразить поддержку суверенитета Украины

Фото: twitter.com

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Одессу. Об этом она написала в своем Twitter.

"Я в Одессе, чтобы подчеркнуть поддержку, которую Франция оказывает суверенитету Украины", - сообщила Колонна.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Харьков.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы. Бербок в том числе пообещала со стороны Германии продолжать оказывать поддержку Украине как в гуманитарном, так и в военном плане.

Также Бербок во время поездки в Харьков пообещала со стороны ФРГ выделить дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.