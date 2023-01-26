Глава МИД Франции Колонна прибыла в Одессу

Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу, чтобы выразить поддержку суверенитета Украины Фото: twitter.com

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Одессу. Об этом она написала в своем Twitter.

"Я в Одессе, чтобы подчеркнуть поддержку, которую Франция оказывает суверенитету Украины", - сообщила Колонна.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Харьков.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы. Бербок в том числе пообещала со стороны Германии продолжать оказывать поддержку Украине как в гуманитарном, так и в военном плане.

Также Бербок во время поездки в Харьков пообещала со стороны ФРГ выделить дополнительно 40 миллионов евро на поддержку Украины и обещала не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.