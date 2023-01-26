Глава Минобороны Германии Писториус считает, что в поставках Украине танков “нет ничего радостного” Фото: REUTERS

Глава Минобороны Германии Борис Писториус после решения правительства Германии отправить Украине танки заявил, что не понимает тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по этому поводу.

Общение с представителями СМИ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.

"... Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки", - отметил министр, добавив, что "для этого нет повода", речь идет о боевых действиях, "тут нет ничего радостного".

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.