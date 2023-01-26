Российская ПВО за сутки перехватила семь снарядов "Ольха", "Ураган" и HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили семь реактивных снарядов систем "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также сбили противорадиолокационную ракету HARM производства США, сообщили сегодня, 26 января, в Минобороны РФ.

"Перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS возле населенных пунктов Кременная Луганской народной республики… Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Также сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали две РЛС американского производства на Херсонском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.