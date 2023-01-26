Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл первое в России антистресс-пространство для студентов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появилась уникальная площадка для отдыха студентов. Первое в России вузовское антистресс-пространство #ЯвМОМЕНТЕ оборудовали в Кузбасском государственном техническом университете имени Горбачева. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев приехал в вуз и провел в нем встречу с представителями молодежного «Движения первых».

«Это новое уникальное студенческое пространство. Здесь очень удобно проводить мероприятия различного формата, отдыхать, устраивать встречи, заниматься совместными проектами или, наоборот, побыть наедине с собой или с книгой. Площадка должна стать местом общения профессиональных сообществ, ее необходимо насыщать интересными студентам событиями. Кузбасс должен стать студенческим регионом - это наш приоритет», - отметил Сергей Цивилев.

Антистресс-пространство устроили в одном из корпусов КузГТУ. В нем есть места для занятий творчеством, площадки для игры в гольф, аэрохоккей, настольный футбол и теннис. При желании можно посетить сеанс с профессиональным психологом.