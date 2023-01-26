Посол России высказался о безопасности российских дипломатов в Польше

Польша продолжает реагировать на агрессию в сторону дипломатов и защищать права россиян, заявил посол РФ в Варшаве Андреев Фото: REUTERS

Несмотря на прецеденты с покушением на безопасность дипломатов и россиян, Польша продолжает реагировать на агрессию в сторону представителей России и защищать их. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил посол России в Польше Сергей Вадимович Андреев.

"То, что происходило 9 мая прошлого года, это все-таки единичный инцидент. В любой стране для властей нападение на иностранного дипломата, подобного рода инциденты – это их дискредитация. Поэтому, естественно, предпринимаются меры, для того чтобы этого не допускать. 17 января мы возлагали там же, на нашем мемориальном кладбище, венки по случаю очередной годовщины освобождения Варшавы. Все прошло спокойно, полиция контролировала ситуацию", - сказал Андреев в ответ на вопрос ведущего о нападении 9 мая 2022 года.

По его словам, случаются мелкие инциденты вроде "краски на ограждениях" или метанием шариков в окна посольства, однако "в целом правоохранительные органы с задачей поддержания порядка и обеспечения безопасности справляются".

Он также подчеркнул, что россиянам всегда есть куда обратиться. Полиция и другие правоохранительные органы продолжают обеспечивать защиту их прав. Андреев также добавил, что некоторые прецеденты все же происходят, так как в стране присутствуют и российские и украинские мигранты, между которыми происходят столкновения.

"На территории Польши находится свыше миллиона беженцев, плюс еще так называемые заробитчане с Украины, которые сюда приехали раньше, в общей сложности это где-то, наверное, свыше 3 миллионов человек, среди них, естественно, встречаются разные люди, в том числе и не вполне адекватные, так что исключить разного рода эксцессы и провокации невозможно", - подчеркнул Андреев.

Тем не менее, правоохранительные органы в целом стараются поддерживать порядок и не допускать до такого рода инцидентов, заключил дипломат.

Напомним, власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России, заявила министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.

Те россияне, которые работали легально до отмены облегченной процедуры трудоустройства, могут ей воспользоваться, но только до истечения срока действия разрешения на работу. Таким образом упрощенная процедура трудоустройства будет действовать в Польше только для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.