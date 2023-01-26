Политолог рассказал о стратегии США на Украине Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков в беседе с Lenta.ru заявил, что постепенно наращивая поставки все более мощного вооружения Киеву, западные страны используют стратегию Вашингтона, отметив, что Запад не допускает резких движений во избежание провоцирования эскалации, однако планомерно подогревают украинский конфликт.

«То, что мы наблюдаем сейчас, - далеко не последняя черта. За поставками танков последуют истребители, за истребителями - ракеты дальнего действия На Западе видят, что лидер страны допускает ядерную риторику и боятся спровоцировать его на применение ядерного оружия», - заявил политолог, объясняя постепенное наращивание военной поддержки Киева.

Подобный формат Марков назвал классической стратегией США, аналогичной захвату американского континента, результатом чего было уничтожение до 90% коренного населения, указав на сходство с тем, что происходит в данный момент на Украине.

Ранее президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с телеканалом «360» предупредив о возможности введении новых ограничительных мер, назвав главной целью США - полное поражение России.