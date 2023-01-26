Мать Артура Смольянинова* заявила, что Дарья Мельникова не собирается покидать Россию вслед за экс-супругом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мария Смольянинова, мать Артура Смольянинова*, в телефонном разговоре с журналистами «Комсомольской правды» заявила, что Дарья Мельникова не собирается покидать Россию вслед за своим бывшим мужем.

«Нет», - ответила Мария Смольянинова, отвечая на вопрос, не собирается ли Дарья эмигрировать вслед за мужем?

При этом женщина пояснила, что точно ей неизвестно, останется ли Дарья и дети в стране в дальнейшем.

Она отметила, что «мы не знаем, что будет завтра, что будет через год…».

Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года беглый актер Артур Смольянинов в интервью СМИ-иноагенту заявил, что «я хочу воевать за Украину...Мне [все равно] что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Это шокирующее и оскорбительное интервью вызвало широчайший общественный резонанс. Ведь несмотря на то, что Смольянинов сбежал из России в сентябре прошлого года, актер продолжал зарабатывать на Родине деньги.

13 января 2023 года Минюст России расширил список иностранных агентов и включил туда актера Артура Смольянинова.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом