Поставки смартфонов в мире в 2022 году упали до минимального уровня за 10 лет

Объем поставок смартфонов в мире в 2022 году составил 1,21 млрд единиц Фото: REUTERS

В 2022 году суммарный объем поставок смартфонов в мире составил 1,21 млрд единиц, что на 11,3% ниже, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 10 лет, говорится в публикации китайского портала Sina.

Международная исследовательская компания International Data Corporation объяснила подобную тенденцию падением спроса на фоне высокой инфляции и неопределенной ситуации в экономике.

Среди компаний лидером по поставкам смартфонов стала Samsung (260,9 млн единиц). Второе место досталось производителю "айфонов" – компании Apple (226,4 млн), третью позицию заняла компания Xiaomi (153,1 млн).

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко прокомментировал возможность "отключения" программного обеспечения смартфонов на базе Android и iOS из-за антироссийских санкций.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место.