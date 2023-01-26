Politico: в США закупят танки Abrams для передачи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, так как на складах Пентагона танков недостаточно, сообщило издание Politico.

"Вы видели, как мы делали это ранее, если у нас нет запасов в США, то мы идем по пути закупок", - уточнил собеседник издания, высокопоставленный чиновник, добавив, что "это то, что (США) делают в случае с Abrams".

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. Олаф Шольц ранее сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Он отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.