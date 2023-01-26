Министр обороны ФРГ поддержал Шольца и отказался отправлять истребители Киеву Фото: REUTERS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус разделяет позицию канцлера Олафа Шольца, что Германия не станет отправлять истребители на Украину.

«Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения», - заявил журналистам Писториус, отвечая на вопрос, как он оценивает требования Украины об отправке ей истребителей.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года газета Politico сообщила, что возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар».

В публикации отметили, что для истребителей F-15 и F-16 нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».

При этом отмечалось, что Россия могла бы с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.

Ранее Зеленский публично благодарил партнеров киевского режима за решение предоставить ВСУ американские и немецкие боевые танки Leopard и Abrams.