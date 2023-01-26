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НовостиЭкономика26 января 2023 12:09

Доходы Норвегии от продажи нефти и газа выросли на 200%

Reuters: Доходы Норвегии от продажи нефти и газа выросли на 200%
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Доходы Норвегии от продажи нефти и газа выросли на 200%

Доходы Норвегии от продажи нефти и газа выросли на 200%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия по итогам прошлого года добилась рекордных доходов от продажи нефти и газа, сообщили в налоговом управлении страны.

По информации Reuters, доходы королевства увеличились в 2022 году на 200%, достигнув 884 миллиардов норвежских крон – это 89,3 миллиарда евро. Как объяснила глава налогового управления Норвегии Нина Шанке Фюннемарк, рост доходов связан главным образом высокой ценой на газ.

На сегодняшний день энергетические компании королевства перечислили в бюджет страны 502 миллиарда крон, еще 382 миллиарда будут переведены тремя частями в первом полугодии этого года, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Норвегия закупит для Украины газ на 190 миллионов евро.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года вице-премьер России Александр Новак предупредил, что санкции Евросоюза против РФ приведут к дефициту газа в регионе.