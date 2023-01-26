Дерматолог рассказала, как не сгореть в солярии зимой Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог Ольга Саперова в беседе с РИАМО объяснила, как не сгореть в солярии зимой, подчеркнув необходимость закрывать особые места, грудь, родинки, глаза, волосы и татуировки при посещении солярия, уточнив, что такие места не должны находиться под воздействием ультрафиолета.

«Закрывайте особые места. К таким относятся грудь, глаза, волосы, родинки и татуировки. На глаза - очки, на грудь - верх купальника или стикини, на голову - шапочку. Родинки и татуировки можно прикрыть специальными наклейками», - рассказала специалист.

Дерматолог сообщила, что при посещении солярия на теле и на лице не должно быть следов косметики, в том числе для ухода, рекомендуя также пользоваться специальными увлажняющими средствами, помогающими загару лечь ровнее. Врач также не рекомендовала посещать солярий после косметических процедур, указав на возможность появления ожогов.

По ее словам, время посещения не должно превышать три - пять минут, а сам солярий не рекомендуется посещать более трех раз в неделю. После семи процедур специалист посоветовала посещать солярий уже не более двух сеансов в месяц для поддерживания результата.

Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова ранее предостерегла от частых походов в солярий из-за риска развития онкологических заболеваний, однако, как писали «Известия», отметила, что при некоторых дерматологических заболеваниях, солярий, напротив, может быть полезны, но, если процедуры проводятся под контролем врача.

Врач-психиатр АО «Медицина» Владимир Скавыш, как сообщал Life.ru, заявил, что походы в солярий, как и походы в фитнес-клуб помогают облегчить состояние человека при депрессии.