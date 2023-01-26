Французский политик Филиппо сообщил о давлении на Макрона из-за поставок Leclerc Украине

Эммануэль Макрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление с тем, чтобы он направил ВСУ танки Leclerc.

"Очевидно, на Макрона давят с той целью, чтобы он отправил наши танки Leclerc Зеленскому", - отметил Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

В минувшее воскресенье Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружения Украине, в частности, речь шла о танках Leclerc.

Также ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. При этом читатели Die Welt раскритиковали планы немецких властей передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.

Ранее Филиппо заявил, что в США могут начать расследование по Украине. Будет “кровавая бойня”, заявил Флориан Филиппо.