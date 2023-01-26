Российские силы ПВО сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Угледара Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об 26 января сообщили в Минобороны РФ.

- Российским силам ПВО в районе населенного пункта Угледар удалось сбить самолет Су-25 ВСУ. Также уничтожено восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР, Никольское в ДНр и Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области, - говорится в заявлении военного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области российскими силами была сбита противорадиолокационная ракета американского производства HARM.

До этого сайт KP.RU писал, что российская авиация сбила в ДНР украинские самолеты МиГ-29, Су-25 и вертолет Ми-8. Также ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении на Купянском направлении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.