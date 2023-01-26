Косачев заявил, что США не боролись за свободу Донбасса в 2014-2022 годах

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что на Донбассе погибло 14 тыс. гражданских лиц Фото: REUTERS

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что США не поддерживали Донбасс в период с 2014 по 2022 год, однако, со слов президента Штатов Джо Байдена, теперь Вашингтон поставляет оружие Украине для борьбы за свободу. Об этом вице-спикер Совфеда России написал в своем телеграм-канале, реагируя на слова американского лидера

По версии Косачева, "тогда на юго-востоке погибло 14107 гражданских лиц", а теперь президент США Джо Байден утверждает, что поставка американских танков Украине "является не борьбой против России, а борьбой за свободу".

Политик проводит аналогию с ситуацией в Югославии и Ираке с Ливией и считает, что предшественники Джо Байдена "точно так же обосновывали бомбардировки", объясняя "в свое время борьбой за свободу живущих там людей".

"Только борьбы за жизни и свободу этих людей мир от США так и не дождался. Хотя свобода не бывает второй свежести, она либо есть, либо нет. Впрочем, не для американцев, как выясняется", - полагает вице-спикер.

Напомним, правительство США приняло решение отправить в Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, об этом во время официального обращения заявил президент Джо Байден.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону", - сообщил Байден.

Он отметил, что в пакет также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.