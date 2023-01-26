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НовостиПолитика26 января 2023 12:45

Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов России

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов России

Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума на новых территориях, поддержку получат беременные и семьи с детьми до 17 лет, сообщил сегодня, 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Подготовленным кабмином законопроектом предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума… в этих четырех российских субъектах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - прим. ред.) его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет", - уточнил Мишустин в ходе правительственного совещания.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках обращение гривны прекратилось с воскресенья, 1 января 2023 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрей Кочетов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Херсонской области банки начали производить обмен наличной гривны на российские рубли. Об этом 10 декабря сообщили в администрации Херсонской области со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по региону Андрея Перетокина. Уточняется, что обмен гривны изначально планировалось начать с 1 января 2023 года.