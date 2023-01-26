Правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума для новых регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство предложило особый порядок расчета прожиточного минимума на новых территориях, поддержку получат беременные и семьи с детьми до 17 лет, сообщил сегодня, 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Подготовленным кабмином законопроектом предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума… в этих четырех российских субъектах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - прим. ред.) его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет", - уточнил Мишустин в ходе правительственного совещания.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках обращение гривны прекратилось с воскресенья, 1 января 2023 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрей Кочетов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Херсонской области банки начали производить обмен наличной гривны на российские рубли. Об этом 10 декабря сообщили в администрации Херсонской области со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по региону Андрея Перетокина. Уточняется, что обмен гривны изначально планировалось начать с 1 января 2023 года.