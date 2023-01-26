WP: США так и не наказали Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти Фото: REUTERS

Несмотря на обещание наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти, Вашингтон так и не предпринял никаких мер, подкрепляющих заявления официальных лиц, об этом написала журналистка газеты The Washington Post Мисси Райан.

«Конгресс лишь планирует принять меры, направленные на ограничение будущего сотрудничества двух стран в оборонной сфере», - сказала Райан.

Она отметила, что при этом Вашингтон не предпринял никаких других действий

По ее мнению, это подчеркивает важность Эр-Рияда для США не только из-за его огромных запасов нефти.

Райан подчеркнула, что Эр-Рияд имеет огромное влияние во всем мусульманском мире и статус главного регионального противовеса противнику США – Ирану.

Как писал сайт KP.RU, поддержка Саудовской Аравией решения сократить с ноября добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки в США восприняли как удар в спину от союзника.

Отмечалось, наверное, впервые за это время саудиты так сильно ущемили американские интересы.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Саудовская Аравия тем самым помогает России в специальной военной операции на Украине, потому что ее участие в заключенной сделке играет на руку Москве, которая заинтересована в высоких ценах на нефть.

В статье отмечалось, что Эр-Рияд прямо поддерживает Россию, а наследный принц Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд нанес поражение президенту Байдену, который в июле упрашивал его увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо.

При этом Саудовская Аравия заявила, что не использует нефть в качестве оружия и сокращает добычу не для того, чтобы навредить США.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

США заявили о готовности продолжать конкурировать с Китаем (подробнее)