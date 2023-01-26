В РПЦ предложили запретить женщинам делать аборты без согласия мужа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с предложением ввести в России норму, согласно которой для искусственного прерывания беременности по желанию замужней женщине необходимо не только ее собственное решение, но и согласие мужа. Об этом сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

Он также добавил, что РПЦ считает нужным на законодательном уровне предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.

- Мы предлагаем в качестве шага в сторону ограничения абортов, разумного ... Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, - цитирует его слова ТАСС.

При этом Лукьянов добавил, что к медицинским показаниям для искусственного прерывания беременности можно отнести именно угрозу здоровья матери, а не ребенка, поскольку при проведении перинатального скрининга не всегда получается верный результат.

Также, по его мнению, в нашей стране стоит предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить частным клиникам оказывать услуги по осуществлению аборта. По его словам, эта процедура не должна быть средством для обогащения коммерческих структур.

Ранее сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой защитить права эмбрионов в пробирке, которые появились путем искусственного оплодотворения.