Евросоюз продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Евросоюза продолжают обсуждать с партнерами по "Большой семерке" введение лимита цен на российские нефтепродукты, в ближайшем времени может появиться сообщение по этому вопросу, заявил в ходе брифинга представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Дискуссии ведутся с партнерами по G7 и со странами-членами (Евросоюза - прим. ред.) по введению лимита цены на эти товары... Следите за какими-либо анонсами, которые, возможно, будут сделаны по этой теме в ближайшие дни", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо, об этом заверил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Также ранее Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель

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