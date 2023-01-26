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НовостиЭкономика26 января 2023 13:28

Правительство продлило более сотни видов разрешений для бизнеса до конца 2023 года

Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи
София ГОНЧАРОВА
Правительство продлило более сотни видов разрешений для бизнеса до конца 2023 года

Правительство продлило более сотни видов разрешений для бизнеса до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Российское правительство приняло решение продлить до конца 2023 года имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности. Предполагается, что данная мера позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса. Об этом на заседании кабмина 26 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- До конца 2023 года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. Такой режим уже применялся в прошлом году, - заявил Мишустин.

Всего до конца текущего года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году существуют вполне реальные способы получить деньги на развитие собственного бизнеса. В частности, нужную сумму можно взять у государства. Если субсидия будет одобрена, а предприниматель соблюдает все условия, деньги не придется возвращать.