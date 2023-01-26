Правительство продлило более сотни видов разрешений для бизнеса до конца 2023 года Фото: REUTERS

Российское правительство приняло решение продлить до конца 2023 года имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах деятельности. Предполагается, что данная мера позволит предпринимателям сконцентрироваться на развитии бизнеса. Об этом на заседании кабмина 26 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- До конца 2023 года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. Такой режим уже применялся в прошлом году, - заявил Мишустин.

Всего до конца текущего года будет действовать более 100 видов полученных ранее предпринимателями разрешений, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году существуют вполне реальные способы получить деньги на развитие собственного бизнеса. В частности, нужную сумму можно взять у государства. Если субсидия будет одобрена, а предприниматель соблюдает все условия, деньги не придется возвращать.