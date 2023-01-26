Турция назвала переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО бессмысленными

Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, заявил глава МИД Турции Чавушоглу Фото: REUTERS

Трехсторонние переговоры Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО на данный момент бессмысленная, поэтому он отложены на неопределенный срок, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"В этих условиях трехсторонние переговоры бессмысленны. В чем состоит суть механизма? В том, чтобы пунктуально выполнять условия меморандума. Но нынешняя обстановка вряд ли создаст необходимую для переговоров здоровую атмосферу", - считает Чавушоглу.

По его словам, Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, ссылаясь на различные причины, в частности, изменение законов и конституции. В связи с этим, убежден глава МИД нет смысла говорить о работе "механизма".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме.

Турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой обязательств по борьбе с террористическими организациями. Эрдоган призвал власти Швеции уважать религиозные чувства Турции и всех мусульман, равно как и собственные права и свободы.

В свою очередь, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

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