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НовостиВ мире26 января 2023 13:29

Турция назвала переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО бессмысленными

Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, заявил глава МИД Турции Чавушоглу
Владимир РОМАНЕНКО
Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, заявил глава МИД Турции Чавушоглу

Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, заявил глава МИД Турции Чавушоглу

Фото: REUTERS

Трехсторонние переговоры Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО на данный момент бессмысленная, поэтому он отложены на неопределенный срок, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"В этих условиях трехсторонние переговоры бессмысленны. В чем состоит суть механизма? В том, чтобы пунктуально выполнять условия меморандума. Но нынешняя обстановка вряд ли создаст необходимую для переговоров здоровую атмосферу", - считает Чавушоглу.

По его словам, Швеция не сделала серьезных шагов по выполнению условий меморандума, ссылаясь на различные причины, в частности, изменение законов и конституции. В связи с этим, убежден глава МИД нет смысла говорить о работе "механизма".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме.

Турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой обязательств по борьбе с террористическими организациями. Эрдоган призвал власти Швеции уважать религиозные чувства Турции и всех мусульман, равно как и собственные права и свободы.

В свою очередь, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

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