Александр Моор о Татьянином дне: «Все мы когда-то были студентами, поэтому с удовольствием радуемся празднику вместе с вами»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Своей точкой зрения Александр Моор поделился с членами регионального Студенческого совета во время встречи, которая прошла вчера, в День российского студенчества.

«Все мы когда-то были студентами, поэтому с удовольствием радуемся празднику вместе с вами», – сказал глава региона, поздравляя юношей и девушек.

Губернатор отметил, что в Тюменской области продолжается работа по созданию молодежных пространств, где каждый может найти занятие по душе и принести пользу обществу. В региональном центре функционируют Студенческий центр Тюменской области, мультицентры «Контора пароходства» и «Моя территория», театральный центр «Космос», Медиацентр молодежной политики, молодежное СМИ «Мой портал». Подобные площадки будут открываться и в сельских муниципалитетах.

Председатель Студенческого совета Тюменской области Динара Канаева рассказала об основных результатах работы за минувший год. В регионе было проведено 587 молодежных мероприятий. В них приняли участи в общей сложности более десяти тысяч человек. Среди наиболее масштабных проектов – областной студенческий форум, «Кампус 2.0: ВОбщаге», региональный этап премии «Студент года – 2022», конкурс управленцев «Лидеры 72» и областное посвящение в первокурсники.

Александр Моор выразил членам Студсовета благодарность за работу по организации обсуждения проекта межвузовского кампуса.

На встрече молодежных лидеров с главой региона были презентованы результаты масштабного исследования студенческой среды Тюменской области. Работа стартовала еще в 2021 году, а в прошлом – по поручению губернатора активисты ее продолжили. Особое внимание в исследовании было посвящено трем сферам студенческой жизни – финансам, карьере и жилищным условиям.

Участниками проекта стали свыше четырех тысяч студентов. Опросы проходили в 13 муниципалитетах региона, в том числе Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Тобольске, а также в Заводоуковске и Голышманово.

По данным исследователей, около 21 процента тюменских студентов совмещают учебу с работой. Работа для 30,2 процента респондентов – это стремление к самостоятельности. Для 27,4 процента – дополнительный к стипендии источник дохода. Посещать курсы финансовой грамотности хотели бы около половины опрошенных молодых людей.

Предпринимательством занимаются восемь с половиной процентов участников опроса. Это на пять процентов больше, нежели в 2021 году. При этом пройти обучение на каких-нибудь курсах по предпринимательской деятельности выразили желание 64 процента.

После завершения образования работать по специальности намерены 53 процента студентов.

Из числа опрошенных лишь примерно каждый шестой проживает в общежитии. При этом установленный там режим большинство студентов считают чрезмерно строгим. Основная масса участников исследования с надеждой ждут строительства Тюменского межвузовского кампуса.

Александр Моор констатировал, что авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды и поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе.

Губернатор познакомился с вновь избранным составом Студенческого совета Тюменской области.

«Работа в Студенческом совете для вас – это точка роста и развития. Те, кто за вас проголосовал, ждут позитивных перемен. Это доверие нужно оправдать. Будьте смелыми, не бойтесь предлагать самые нестандартные идеи. Желаю вам успехов и интересных проектов. Мы поможем», – обратился к активистам Александр Моор.

Наиболее активным членам Студсовета – 2022 глава региона вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области.