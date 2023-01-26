Медведев назвал Зеленского «галлюцинирующим существом в зелёной майке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского «галлюцинирующим существом в зелёной майке».

«Очевидное: нелепая опереточная фигурка в зелёной засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег», - написал Медведев.

Он отметил, что без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня.

Политик пояснил, что внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель.

По его словам, они служат обоснованием для новых подачек.

Медведев подчеркнул, что галлюцинирующее существо в зелёной майке уже верит в свой параноидальный бред.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года Дмитрий Медведев назвал способ сдвинуть назад стрелку «Часов Судного дня». Политик дал ироничный совет Шольцу и Байдену.

Медведев отметил, что «пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время».

Он подчеркнул, что для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела.

21 января 2023 года Дмитрий Медведев заявил, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми «наследниками» тех, кто раньше пытался противостоять России.

Он подчеркнул, что Боррель вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера.

Медведев уточнил, что соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией.