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НовостиЭкономика26 января 2023 14:00

Правительство РФ выделило более 1 млн рублей на поддержку занятости в новых регионах в 2023 году

По необходимости правительство России выделит новые средства для граждан новых территорий, заявил глава кабмина Мишустин
Владимир РОМАНЕНКО
По необходимости правительство России выделит новые средства для граждан новых территорий, заявил глава кабмина Мишустин

По необходимости правительство России выделит новые средства для граждан новых территорий, заявил глава кабмина Мишустин

Фото: REUTERS

Правительство РФ в 2023 году выделило свыше 1 млрд рублей на выплату пособий по безработице россиянам на новых территориях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания кабмина.

"По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год", - сказал глава кабмина.

Мишустин настоял на необходимости выплат в первую очередь нуждающимся и добавил, что для этого правительство России готово выделять дополнительные средства.

Прежде сайт KP.RU писал, что с 1 марта 2023 года пенсии жителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по общероссийскими нормам, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабинета министров, пенсии в новых регионах России и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране.