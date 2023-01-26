Правительство РФ выделило более 1 млн рублей на поддержку занятости в новых регионах в 2023 году

По необходимости правительство России выделит новые средства для граждан новых территорий, заявил глава кабмина Мишустин Фото: REUTERS

Правительство РФ в 2023 году выделило свыше 1 млрд рублей на выплату пособий по безработице россиянам на новых территориях. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на открытии заседания кабмина.

"По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. Для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год", - сказал глава кабмина.

Мишустин настоял на необходимости выплат в первую очередь нуждающимся и добавил, что для этого правительство России готово выделять дополнительные средства.

Прежде сайт KP.RU писал, что с 1 марта 2023 года пенсии жителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по общероссийскими нормам, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабинета министров, пенсии в новых регионах России и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране.