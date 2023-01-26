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НовостиПолитика26 января 2023 14:01

Разведчик из США Риттер считает, что решение Путина после терактов Украины обрушило власть Зеленского

Речь шла об ударах по энергоструктуре Киева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Разведчик из США Риттер считает, что решение Путина после терактов Украины обрушило власть Зеленского

Разведчик из США Риттер считает, что решение Путина после терактов Украины обрушило власть Зеленского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение российских властей нанести удары по энергоинфраструктуре Киева подорвало власть украинского лидера Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

"Экономика Украины разорвана в клочья. Если бы США не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой поддержки, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы немедленно… И даже с таким уровнем поддержки их энергетическая сфера опустошена… Так как россияне продолжают ликвидацию энергосистемы… это приводит не только к обрушению экономики, но и к резкому сокращению поддержки Зеленского", - отметил военный.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Путин дал отпор Западу и не позволил поставить Россию на колени. Он отметил, что российский лидер сумел противостоять попыткам Запада надавить на РФ.

Также ранее Риттер заявил, что Конгресс США сотрудничает с украинскими националистами. По мнению экс-сотрудника разведки США, подобные действия крайне недопустимы.