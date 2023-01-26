Разведчик из США Риттер считает, что решение Путина после терактов Украины обрушило власть Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение российских властей нанести удары по энергоинфраструктуре Киева подорвало власть украинского лидера Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

"Экономика Украины разорвана в клочья. Если бы США не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой поддержки, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы немедленно… И даже с таким уровнем поддержки их энергетическая сфера опустошена… Так как россияне продолжают ликвидацию энергосистемы… это приводит не только к обрушению экономики, но и к резкому сокращению поддержки Зеленского", - отметил военный.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Путин дал отпор Западу и не позволил поставить Россию на колени. Он отметил, что российский лидер сумел противостоять попыткам Запада надавить на РФ.

Также ранее Риттер заявил, что Конгресс США сотрудничает с украинскими националистами. По мнению экс-сотрудника разведки США, подобные действия крайне недопустимы.