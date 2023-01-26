МИД Сербии заявил о некорректности санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некорректно вводить санкции в отношении России, поддерживающей Сербию по вопросу Косово, при том, что в Белграде не поддерживают нарушение территориальной целостности Украины, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"... Мы не присоединились к санкциям против России из-за наших национальных и… экономических интересов и сотрудничества, и из-за проблемы Сербии… по вопросу Косово, в чем Россия поддерживает Сербию на других форумах. Было бы некорректно, если бы Сербия в настоящее время ввела санкции против России", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции.

Ранее Reuters сообщало, что десятый пакет санкций Евросоюза против России планируют подготовить к 24 февраля 2023 года. Новый пакет может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ.

Также ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана.