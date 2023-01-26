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НовостиПолитика26 января 2023 14:18

Путин заявил, что Россия против предания забвению преступлений нацистов

Президент отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Сергей ГАПЧУК
Путин заявил, что Россия против предания забвению преступлений нацистов

Путин заявил, что Россия против предания забвению преступлений нацистов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов, об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия проводит такую политику, «чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года Владимир Путин сказал, что необходимо вписать героические страницы, связанные с «малой дорогой жизни», в общий контекст обороны Ленинграда.

Президент России подчеркнул, что «малая дорога жизни» на островах Финского залива - это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны.

25 февраля 2022 года президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил, что нацисты на Украине действуют как террористы.

По словам главы государства, неоцисты размещают в центрах крупных городов Украины системы тяжелого вооружения.

Он отметил, что они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются мирными людьми в надежде обвинить потом Россию в жертвах среди мирного населения.