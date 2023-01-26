Путин заявил, что Россия против предания забвению преступлений нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов, об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Россия категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия проводит такую политику, «чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось».

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года Владимир Путин сказал, что необходимо вписать героические страницы, связанные с «малой дорогой жизни», в общий контекст обороны Ленинграда.

Президент России подчеркнул, что «малая дорога жизни» на островах Финского залива - это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны.

25 февраля 2022 года президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил, что нацисты на Украине действуют как террористы.

По словам главы государства, неоцисты размещают в центрах крупных городов Украины системы тяжелого вооружения.

Он отметил, что они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются мирными людьми в надежде обвинить потом Россию в жертвах среди мирного населения.