Похороны парикмахера Долорес Кондрашовой прошли на Востряковском кладбище Москвы

Долорес Кондрашова, фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы сегодня, 26 января, прошла церемония прощания с легендарным парикмахером Долорес Кондрашовой.

"Сегодня мы провожаем в последний путь основателя, главу, покровителя, наставника и друга – Долорес Кондрашову", – написали представители академии "Долорес" в соцсети.

После церемонии прощания Кондрашову похоронили на Востряковском кладбище Москвы.

Парикмахер умерла 23 января. Ей шел 87-й год.

Долорес Кондрашова была педагогом, предпринимателем, стилистом и дизайнером. Также она была главным тренером СССР и России по парикмахерскому искусству. В 2002-м году ей присвоили звание "Заслуженный деятель искусств России.

Ранее сайт KP.RU писал, что автор и ведущая программы "Женские истории" посетила салон красоты, где повстречала в прямом смысле культовую личность. Отмечалось, что Долорес Кондрашова стояла у истоков российской косметологии и парикмахерского искусства, а в ее салоне стрижется весь бомонд - эстрадные звезды, министры и их жены.