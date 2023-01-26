Минфин России предложил снизить планку инвестирования ФНБ до 7% ВВП

Закон о повышении планки инвестирования ФНБ до 10% был принят в ноябре 2021 года Фото: REUTERS

Минфин России выступил с инициативой снизить планку инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 10% до 7% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, предлагается снизить с 10% до 7% ВВП", - говорится в записке законопроекту.

Прежде закон о повышении планки инвестирования ФНБ до 10% был принят в ноябре 2021 года.

Напомним, сайт KP.RU писал, что Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это главное сбережение страны, которое давно собирается на "черный день". Сейчас в ней лежит эквивалент 11,4 трлн рублей в золоте и разных валютах. Еще год назад структура была более диверсифицированной. Было четыре мировые валюты: евро, фунт стерлингов, юань, японская иена, - и безналичное золото.

Теперь структура будет куда проще. В министерстве хотят довести долю китайского юаня до 60%, а долю золота – до 40%. От остальных валют планируют избавиться. При этом часть задачи ЦБ уже выполнил. В фонде на конец года остались лишь евро.