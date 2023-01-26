WSJ: США давят на Турцию ради прекращения обслуживания рейсов российских авиакомпаний Фото: REUTERS

Власти США оказывают давление на Турцию, чтобы она прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные американские чиновники предупредили турецких лиц, что им грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий», - отметило издание.

Подчеркивалось, что данная ситуация покажет, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или РФ продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.

Как писал сайт KP.RU, в 2022 году против российской авиации ввели санкции западные страны. Около 40 стран закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство.

Отмечалось, что это практически вся Европа и Канада. Росавиация зеркально закрыла небо для иностранных самолетов.

Кроме того, введен запрет российским авиакомпаниям использовать европейские самолеты, а также получать запчасти к ним, ремонт, техобслуживание (кроме предполетной подготовки) и тому подобное.

15 ноября 2022 года минфин США смягчил санкции в отношении иностранных самолетов российских авиакомпаний.

Однако, американскими санкциями третьим странам запрещено оказывать услуги для российских самолетов американского производства.