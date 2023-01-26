Echos: во Франции идут забастовки против пенсионной реформы на заводе TotalEnergies Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах предприятия TotalEnergies начались сегодня, 26 января, в разных регионах Франции, участники протестов выступают против повышения пенсионного возраста, сообщило сегодня издание Echos.

"Ряд секторов ответили на призыв (профсоюза - прим. ред.) CGT выйти на забастовку в этот четверг и пятницу… Особенно затронуты нефтеперерабатывающие заводы", - уточняется в сообщении издания.

По данным газеты, 80% работников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии вышли на пикеты.

Ранее сообщалось, что в Париже 21 января 2023 года прошла акция протеста против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами. Участники акции двинулись от площади Бастилии в 14 часов по Парижскому времени в направлении к площади Нации. В руках протестующих были транспаранты партий LFI, Нового народного экологического и социального союза, Новой партии Антикапиталистов.