Польский политик раскрыл "план Б" по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский заявил, что у Варшавы мог быть подготовлен план на случай включения Украины в состав России и польские власти при таком развитии событий могли бы согласиться. Его слова приводит издание Do Rzeczy.

Политик также рассказал, что у правительства Матеуша Моравецкого были инструкции, подразумевавшие отказ от поддержки суверенитета Украины при падении Киева в первые дни СВО.

- Я считаю, что в правящей партии "Право и справедливость" до конфликта, когда они уже узнали от США, что он будет, был план Б, - сообщил Ростовский.

При этом польский политик добавил, что разделяет мнение бывшего главы МИД страны Радослава Сикорского, который недавно заявлял, что правящая партия "в какой-то момент думала о разделе" Украины.

Накануне Сикорский публично заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Незалежной в начальной стадии спецоперации. Однако, если бы позиция Зеленского и помощь Запада, то ситуация могла бы сложиться иначе.

Кроме того, весной 2022 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по данным СВР, Варшава с ведома США готовится вернуть под свой контроль пять украинских регионов, входивших в состав Польши между двумя мировыми войнами. Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.