Египетские исследователи воссоздали мумию "золотого мальчика" в цифровой форме Фото: REUTERS

Радиологи из Каирского университета "в цифровой форме развернули" мумифицированные останки подростка, похороненного 2 300 лет назад, известного как "золотой мальчик Египта", сообщает NBC News .

Исследователи использовали компьютерную томографию для неинвазивного (без вскрытия саркофага) исследования останков и обнаружили, что он был украшен золотой маской и 49 защитными амулетами с 21 различным рисунком внутри тела и между обертками, включая золотое сердце в его груди и золотой язык во рту. Исследователи говорят, что амулеты были помещены бальзамировщиками в попытке облегчить переход мальчика в загробную жизнь. Они также смогли напечатать на 3D-принтере копию сердца скарабея, используя данные компьютерной томографии.

"Находки свидетельствуют о социально-экономическом статусе мальчика, а также дают представление о важности амулетов в загробной жизни. Поскольку тело прошло "очень дорогой и тщательный процесс обработки", - сказал соавтор исследования и профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета Сахир Салим каналу NBC News, - "он происходил из какой-то очень богатой или, может быть, знатной семьи".

Уточняется, что "золотой мальчик" был перенесен в главный выставочный зал Египетского музея. Он будет выставлен вместе с изображениями компьютерной томографии и напечатанным на 3D-принтере сердцем-скарабеем, чтобы дать посетителям больше информации о традициях древнеегипетских обрядов смерти.

"Цель экспозиции состояла в том, чтобы очеловечить этого человека из прошлого, чтобы научить современных людей жизни в древние времена", - пишут авторы в исследовании.

Останки "мальчика были впервые обнаружены в 1916 году на кладбище в южном Египте под названием Наг-эль-Хассай, которое использовалось примерно между 332 и 30 годами до нашей эры. Его отправили в Египетский музей в Каире вместе с тысячами других сохранившихся тел, раскопанных в Египте в 19 и 20 веках.