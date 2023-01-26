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НовостиПолитика26 января 2023 15:30

Видео ближнего боя российских штурмовиков против ВСУ под Авдеевкой опубликовано в сети

На кадрах ВС РФ ведут огонь из стрелкового оружия.
София ГОНЧАРОВА
Видео ближнего боя российских штурмовиков против ВСУ под Авдеевкой опубликовано в сети

Видео ближнего боя российских штурмовиков против ВСУ под Авдеевкой опубликовано в сети

Фото: Александр КОЦ

Видео ближнего боя российских штурмовиков против украинских бойцов появилось в сети 26 января.

На кадрах, которые были сделаны под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), показано, видно, как ВС РФ ведут огонь из стрелкового оружия. Также военные российской стороны использовали ручные и подствольные гранатометы, нанося удары по позициям противника, расположенных всего в нескольких сотнях метров.

- Работаем, пацаны, давай-давай, наваливай туда, - слышно команду одного из бойцов. Видео появилось в телеграм-канале РИА Новости.

Ранее боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказывал, что российские штурмовики на отбиваемых у ВСУ формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими зарубежными наемниками.

А до этого сайт KP.RU писал, что войска союзников освободили поселок Опытное под Авдеевкой. Этот населенный пункт удалось взять группировке войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ.