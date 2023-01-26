Видео ближнего боя российских штурмовиков против ВСУ под Авдеевкой опубликовано в сети Фото: Александр КОЦ

Видео ближнего боя российских штурмовиков против украинских бойцов появилось в сети 26 января.

На кадрах, которые были сделаны под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), показано, видно, как ВС РФ ведут огонь из стрелкового оружия. Также военные российской стороны использовали ручные и подствольные гранатометы, нанося удары по позициям противника, расположенных всего в нескольких сотнях метров.

- Работаем, пацаны, давай-давай, наваливай туда, - слышно команду одного из бойцов. Видео появилось в телеграм-канале РИА Новости.

Ранее боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказывал, что российские штурмовики на отбиваемых у ВСУ формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими зарубежными наемниками.

А до этого сайт KP.RU писал, что войска союзников освободили поселок Опытное под Авдеевкой. Этот населенный пункт удалось взять группировке войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ.