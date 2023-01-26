Россиянина нашли мертвым в съемной комнате на курорте Пхукет

Россиянина нашли мертвым в съемной комнату на курорте Пхукет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского туриста обнаружили мертвым в съемной комнате на популярном тайском курорте Пхукет, сообщает издание The Thaiger.

Местные полицейские сообщили, что 36-летний мужчина скончался примерно за 12 часов до того, как его тело было найдено. Следов борьбы или кражи имущества в комнате, где находился россиянин, не обнаружено.

Супруга умершего рассказала полицейским, что ее муж долгое время страдал биполярным расстройством и бессонницей. Она также добавила, что он не спал в течение недели.

Тело погибшего россиянина доставлено в больницу Vachira Phuket для уточнения причины смерти.

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