Немецкий депутат призвала провести переговоры вместо отправки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправка новых вооружений на Украину не позволит завершить конфликт, а Германии и ее партнерам следовало бы организовать переговоры, об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я считаю это очень опасным. И я беспокоюсь», - сказала Вагенкнехт в эфире немецкого канала Phoenix.

Она отметила, что такие решения способствуют все большей эскалации конфликта.

По мнению депутата, экстремально мала вероятность того, что Украина сможет победить на поле боя.

Политик подчеркнула, что в этой связи необходимы переговоры и лишь переговоры позволят завершить этот конфликт.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи.

Он отметил, что об этом не может быть речи хотя бы потому, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Лавров добавил, что Запад все решает за Украину без Украины.

Глава МИДа подчеркнул, что мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить со стороны стран Запада.

1 декабря 2022 года Лавров заявлял, что Россия никогда ни о каких переговорах не просила, но всегда говорила, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать.