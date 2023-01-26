Mastercard потеряла 30 миллионов долларов в 2022 году после ухода из России Фото: REUTERS

Международная платежная система Mastercard в 2022 году потеряла 30 миллионов долларов после своего решения о приостановке деятельности на территории России. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

- Убыток компании был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деятельности в РФ, - говорится в документе.

Также там оценили общие убытки от деятельности в России Mastercard. Они составили 67 миллионов долларов - в основном связаны с дополнительными расходами на персонал. Но при этом компания учла выгоду в 37 миллионов долларов, которая была получена из-за меньших выплат российским клиентам. в связи с чем убыток Mastercard до налогообложения составил 30 миллионов долларов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Mastercard сообщила о решении на время приостановить совершение операций на территории России. Теперь карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard.

До этого сообщалось, что Visa объявила о прекращению транзакций в России. Так же как и Mastercard, все транзакции, с помощью выпущенных в РФ карт Visa, больше не будут работать за пределами страны.