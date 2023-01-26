Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал, как поступать с фильмами с участием актеров-"предателей" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, как стоит поступать с фильмами, в которых снимались актеры, уличенные в "предательстве" и "дискредитации армии".

По его мнению, в данном вопросе, прежде всего, важно "не наломать дров".

- Устраивать охоту на ведьм - опасная история. Это может породить раскол в обществе. Одно дело - когда речь идет о тех, кто сотрудничает с противником впрямую. Другое - когда актер просто высказался, - поделился своей позицией режиссер.

Он объяснил это тем, что, быть может, актер мог "неудачно или глупо" высказаться, но не исключено, что уже завтра человек может поменять свои взгляды на ситуацию.

При этом он напомнил, что среди фильмов с участием покинувших Россию актеров были патриотичные картины.

- Недавно стало известно о смерти Вахтанга Кикабидзе, известный своими жесткими антироссийскими заявлениями. И что - мы вырежем Кикабидзе из "Мимино"? Запретим "Не горюй!". Это же фильмы патриотичные, про дружбу народов! - отметил Шахназаров.

Ранее сообщалось, что после начала российской спецоперации ряд звезд покинули страну. Так, литовская актриса, которую в России давно считали нашей, еще в конце февраля отбыла в Бельгию вместе с пятилетним сыном Алексом. Однако эксперты считают, что большинство из них не в том возрасте, чтобы начинать карьеру с нуля, да и языковой барьер никто не отменял.

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