Режиссер Карен Шахназаров заявил, что уехавшим из России актерам уделяют "слишком много внимания" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Карен Шахназаров в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что уехавшим из России актерам уделяют "слишком много внимания".

Он также добавил, что не хочет о ком-то высказываться по этому поводу, чтобы "не рекламировать" человека.

- На мой взгляд, слишком много внимания. Во-первых, актеров из них не так много. (Актер Артур) Смольянинов* этот ужасно высказался. Мне звонят журналисты: прокомментируйте. Я им говорю: не хочу себя возвеличивать, но все-таки кто такой Смольянинов*? Зачем мне его рекламировать? - заявил Шахназаров.

13 января сообщалось, что Минюст России расширил список иностранных агентов. Теперь туда включен актер Артур Смольянинов*. Позже Мария Смольянинова, мать Артура Смольянинова*, в телефонном разговоре с журналистами "Комсомольской правды" заявила, что актриса Дарья Мельникова не собирается покидать Россию вслед за своим бывшим мужем.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

радио "Комсомольская правда"

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