В МИД Германии извинились перед Африканским союзом за высказывания в адрес Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Германии выразили извинения в адрес российского руководителя дипломатического ведомства Сергея Лаврова, которые пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо сочла насмешкой над континентом. Об этом сообщается в посте на странице МИД ФРГ в Twitter.

- Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров, - уточнили в немецком министерстве. Там также добавили, что МИД не имел намерения кого-либо оскорбить своей публикацией.

Спикер председателя Африканского союза отреагировала на пост в соцсети. Она призвала ФРГ уважать "нас так же, как мы уважаем вас".

Накануне Лавров посетил Африку в рамках рабочего визита. Позже он заявлял, что Москва надеется, что страны Африканского союза в диалоге с Западом учтут реальное положение дел вокруг ситуации на Украине. По словам дипломата, украинский конфликт является частью "гибридной войны" западных государств против РФ, которая готовилась длительное время.