Фильмы о Гарри Поттере будут недоступны в России с 1 февраля 2023 года

Фото: кадр из фильма

Все фильмы о Гарри Поттере в России станут недоступны для зрителей в библиотеках российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля 2023 года.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Amediateka, который обладает правами на данный контент киностудии Warner Bros, уточнили, что срок лицензионных прав заканчивается 31 января.

- Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав фильмы о Гарри Поттере в России заканчивается в плановом порядке 31 января, - пишет ТАСС.

До этого в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в разделах с фильмами франшизы "Гарри Поттер" появились сноски, что картины доступны до 31 января текущего года.

Ранее сообщалось, что представители одной из крупнейших голливудских студий Warner Bros. написали письмо руководителям холдинга "Национальная Медиа Группа", в котором потребовали прекратить показ своих фильмов на российском телевидении.