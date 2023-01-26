США ввели санкции против Мантурова и Минниханова Фото: Андрей МИНАЕВ

Американский Минфин 26 января 2023 года расширил санкции против России. На этот раз ведомство включило в "черный список" главу Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера РФ - главу Минпромторга Дениса Мантурова и других лиц.

- Управление по контролю за иностранными активами также наложило санкции на Рустама Нургалиевича Минниханова, гражданина РФ и председателя публичного акционерного общества "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для ВС РФ, - сказано в заявлении Минфна США.

Также под санкции попали директор ФСИН Аркадий Гостев, его жена Минниханова Гульсина, а также связанная с ней компания "Лучано". Кроме того, под рестрикции попал начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

Напомним, попадание под санкции означает для российских лиц заморозку активов в США, а также вводит запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Также в этот день Госдепартамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении визовых санкции против 531 представителя Вооруженных сил России. Такие меры были приняты из-за ситуации на Украине.

До этого американская сторона неоднократно объявляла о введении санкций против РФ. Так, Штаты вводили ограничения против "Транскапиталбанка", предпринимателя Константина Малофеева.