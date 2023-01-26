Билл Гейтс назвал правительство Зеленского одним из "худших в мире" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс посочувствовал украинцам. Он назвал назвал правительство нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского одним из "худших в мире" из-за сильной коррумпированности. Свое мнение он выразил во время выступления в австралийском Институте Лоуи

- Украинское правительство - одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа, - заявил Гейтс.

Он также добавил, что сельхозугодья Украины гораздо плодороднее американских, что говорит о большом потенциале государства.

В прошлом году украинский лидер заверял, что все коррупционеры, которые были на Украине, уехали из страны.

При этом на Западе не раз делали замечания по поводу высокого уровня коррупции на Украине, а также тем, что Зеленский занимается устранением всех своих основных конкурентов с политической арены и немотивированно увольняет высокопоставленных чиновников и силовиков.