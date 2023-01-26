Эксперты МАГАТЭ фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 26 января эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

- Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на Запорожской АЭС сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в Украине, - цитирует агентство слова генеральный директор Рафаэля Гросси.

Тем временем в "Росэнергоатоме" опровергают сообщения МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Ранее Гросси призвал не "играть с огнем" и "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что представители России ведут интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Он отмечал, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно.

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