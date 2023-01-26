ООН: Поставка западных танков Украине не является движением в верном направлении Фото: REUTERS

События, которые разворачиваются на Украине, не ведут к миру, который хотела бы видеть Организация Объединенных наций (ООН). Об этом заявил на брифинге постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал решение Запада поставить танки для украинской стороны.

- Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, - это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении, - заявил представитель организации.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о поставке танков Leopard 2 Киеву. По его мнению, "это крайне опасное решение, которое переводит конфликт на новый уровень противостояния".

Также полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин выражал мнение, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет.

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