Пентагон заявил об отсутствии на складах США танков, необходимых для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты признают отсутствие на армейских складах необходимых танков Abrams для Украины, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

- У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы, - сказала она, комментируя длительные сроки доставки техники на Украину.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что американские танки M1 Abrams, которые власти США хотят передать Киеву, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, более чем через год. Также уточнялось, что американская сторона готовится направить Незалежной от 30 до 50 танков.

А накануне издание Politico писало, что власти Штатов после решения о передаче Украине танков Abrams подпишут соответствующие контракты на закупку с производителями, поскольку на складах Пентагона танков недостаточно.

Что же касается поставок танков от Германии, то канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что страна намерена и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины. Поэтому немецкая сторона не будет принимать поспешных решений, заверил политик.